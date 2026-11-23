Skupina razvojnikov na področju avtonomne mobilnosti in logistike je skupaj s Pošto Slovenije že začela preizkušati samovozeče dostavnike za dostavo na zadnjem delu poti do uporabnika. Preizkuse na območju Ljubljane želijo razširiti v še šest drugih slovenskih mest.

Tehnologija se razvija hitreje, kot ji lahko sledijo zakonodaja, institucije in naše navade. Da bi razumeli njene prednosti in tveganja, je tehnologijo, ki omogoča avtonomno mobilnost, treba začeti odgovorno preizkušati. Tega se zavedajo v številnih evropskih državah, kjer so pod določenimi pogoji že odobrili časovno in geografsko omejeno uporabo vozil brez voznika.