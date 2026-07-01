Bančne ugodnosti

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Slovenske banke so lani skupaj ustvarile 882 milijonov evrov čistega dobička, kar je sicer 17 odstotkov manj kot leto prej, a še vedno zelo veliko. Ob padcu neto obrestnih prihodkov bankirji to vrzel pokrivajo z drugimi ukrepi. Z racionalizacijo mreže bankomatov in bančnih poslovalnic ter tudi z rastjo prihodkov od opravnin, ki so bili za šest odstotkov višji in so prestavljali dobro tretjino prilivov. Stroški vodenja računa, plačil in drugih storitev so se v zadnjih štirih letih zvišali za več kot 22 odstotkov.
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