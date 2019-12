Vprašanje terana je gospodarsko pomembno za njegove pridelovalce in ima tudi veliko simbolno razsežnost. To načelno vedno velja pri zaščiti porekla izdelkov, pri katerih so države članice vedno nepopustljive in se le težko odpovedo kakšnim pravicam. V pogajanjih EU s svetom, denimo s Kanado ali Kitajsko, imajo zaščite izdelkov, kot je sir feta ali parmski pršut, veliko vlogo.