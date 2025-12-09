Blizu in daleč

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pod bremenom vse večjih pritiskov Washingtona, naj njegova država sprejme predlagani mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v Londonu srečal z voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije, od tam pa takoj odpotoval v Bruselj.

Evropski zavezniki so potrdili svojo podporo Zelenskemu in žrtvi ruske agresije, hkrati pa se poskušali izogniti kakršnemu koli novemu zaostrovanju odnosov s Trumpovo administracijo.