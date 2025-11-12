Proti zakonu, ki določa, da sta zimski regres za zaposlene in zimski dodatek za upokojene obvezna, ni glasovala nobena poslanska skupina, prav tako ne opozicija, ki ima sicer številne pomisleke predvsem do nove obveznosti delodajalcev. Božičnica bo za zaposlene znašala polovico minimalne plače, kar je letos 639 evrov. »Zimski regres je nova delovnopravna pravica. Z uvedbo novega prejemka se želi vsem delavcem v enakem položaju zagotoviti dodatni prejemek, ki bo pripomogel k izboljšanju njihovega zadovoljstva in motivacije za opravljanje dela,« je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič.