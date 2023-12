Božič, dan samostojnosti in ...

Državljanke in državljani – no, tisti, nekoliko starejši – smo se pred 33 leti odločili, da gremo mi po svoje. Ob vseh duhovičenjih na račun države in spraševanj, ali smo se takrat res borili za to, kar imamo danes, naj bo odgovor jasen. Državo smo dobili – z vsemi malimi in velikimi pritlehnostmi, ki gredo zraven. Ker so prazniki in so kriteriji pri politični analitiki zato lahko nekoliko bolj mili, recimo, da država vsaj za silo je pravna. In za silo je socialna. Za silo je demokratična. Pričakovanja, da se bo nebeško kraljestvo prestavilo pod Triglav in ob obale Jadranskega in Panonskega morja ter Kolpe, spadajo v pripovedništvo.