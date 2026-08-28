Brez parkiranja

Objava planinca, ki ga je, ko je sestopil z Grintovca, za brisalcem avtomobila v Kamniški Bistrici čakalo obvestilo o prekršku s kaznijo tisoč evrov, je povzročila številna vprašanja, ne le tistega, ki si ga je zastavil »srečni« prejemnik: »Ali je mogoče, da je višina globe napisana napačno?«

Primer je spomnil na nedavno spremenjen zakon o ohranjanju narave, predvsem pa vznemiril planince, ki se sprašujejo, kje pustiti avtomobil pri izhodiščih za hribe, če ni posebej označenih parkirišč, druge možnosti za parkiranje pa ni.