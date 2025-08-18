Delo na daljavo

Koncept tako imenovanih digitalnih nomadov, ki na daljavo delajo za delodajalce iz drugih držav, z razvojem sodobnih tehnologij postaja vse bolj množičen. Spletna stran Demandsage, ki se ukvarja z analitiko, navaja, da je digitalnih nomadov že več kot 40 milijonov, kar je za 1250 odstotkov več kot leta 2019.

Številne države so zato že zakonsko uredile njihov status, v Sloveniji pa to pot šele začenjamo, čeprav digitalni nomadi že prihajajo tudi v našo državo.