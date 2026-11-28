Odgovori urada vlade za komuniciranje (Ukom) kažejo, da so se ministrski resorji omejevanja možnosti dela na domu lotili različno. Ponekod zmanjšujejo število dni, ko javni uslužbenci lahko delajo na daljavo, drugi po novem določajo, ob katerih dnevih je delo na domu prepovedano, nekateri resorji pa takšno delo dopuščajo zgolj ob posebni odobritvi nadrejenih. Enotne ureditve torej ni. In to kljub temu da je Janševa vlada sredi septembra preklicala sklep o hibridnem načinu dela v javni upravi, ki je veljal dobra štiri leta.