Delovna vnema

Povpraševanje po delavcih bo tudi v letošnjem prvem polletju pozitivno, a napovednik zavoda za zaposlovanje kaže, da bo rast zaposlovanja za skoraj polovico manjša, kot je bila pred pol leta. Kaže, da bo to odvisno tudi od rasti minimalne plače.

Delodajalci kljub temu pričakujejo težave pri iskanju primernih kandidatov za določena delovna mesta, še posebno v zdravstvu in socialnem varstvu. Strukturna neskladja na trgu dela namreč ostajajo in se poglabljajo.