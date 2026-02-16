Digitalni časi

Za vse državljane predvidoma prihodnje leto prihajajo elektronske denarnice za digitalno identiteto – v njih bodo shranjene digitalne identitete, torej tudi osebna izkaznica: »Sčasoma upamo tudi na to, da bomo pridobili tudi vozniško dovoljenje, različne dokumente ter potrdila in podobno,« so sporočili na ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Ta evropska denarnica za digitalno identiteto bo državljanom EU omogočila enotno in priznano digitalno identiteto po vsej Evropi. Slovenija je bila med prvimi državami, ki so uspešno vzpostavile pilotni projekt in že izvajajo priprave na produkcijsko uvedbo – tako na tehnični kot tudi pravni in organizacijski ravni.

Vozniška dovoljenja naj bi se v elektronske denarnice za digitalno identiteto pretvorile do leta 2030, za prestopanje meja pa bodo za zdaj še naprej nujni fizični potni listi in osebne izkaznice.