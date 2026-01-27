Digitalni prehod

Digitalna identiteta državljanov je eden od temeljev digitalne države. Po podatkih ministrstva za digitalno preobrazbo se največ digitalnih storitev z državo (približno četrtina) prek varne digitalne identitete uporablja prav za zdravstvo. Ta delež se bo s prehodom na komunikacijo prek aplikacije zVem gotovo precej povečal.

Poenoten način elektronskega komuniciranja – namesto dosedanjih rešitev posameznih zdravstvenih domov – prek portala oziroma mobilne aplikacije zVem še ne pomeni, da bodo vsi začeli uporabljati ta način komunikacije. Pomeni pa poenotenje za tiste, ki so že uporabljali dosedanje rešitve, in tudi za zdravstvene institucije. Od lani so znotraj sistema na voljo tudi vsebine zavoda za zdravstveno zavarovanje. A za dostop je nujna digitalna identiteta, ki jo je najprej treba ustvariti v fizičnem svetu, z osebnim dokumentom za dokazovanje istovetnosti.