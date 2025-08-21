Potem ko je vodstvo Hamasa v ponedeljek sporočilo, da sprejema pogoje za 60-dnevno prekinitev ognja, ki so bili sicer predlagani že pred mesecem dni, je izraelska vojska le še povečala bombardiranje mesta Gaza, ki ga nameravajo izraelske genocidne oblasti popolnoma izprazniti in okupirati. To je mogoče razumeti kot izraelski odziv na Hamasovo sprejetje pogojev za prekinitev ognja – izraelske genocidne oblasti nikakor nočejo končati vojne, ki jim omogoča politično preživetje.