S predlogom sprememb zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je Slovenija na dobri poti, da pomembno zmanjša rabo tobaka in povezanih tobačnih izdelkov, izboljša zdravje prebivalstva ter posledično »fizično« in finančno razbremeni zdravstveni sistem. Zaradi tobaka pri nas vsak teden še vedno umre 60 ljudi, saj kadi vsak peti odrasli Slovenec in celo vsaka deseta nosečnica.