Diskriminacija

Zavod za varstvo narave se je znašel pod hudim pritiskom javnosti, saj mora ponovno odločati o tem, ali bodo izdali soglasje za avgustovski koncert Roberta Pešuta - Magnifica v Tivoliju ali ne. In kakšna je razlika med izdajo dovoljenja za organizacijo nedavnega teka za ženske v Tivoliju in za glasbeni koncert na istem območju v ljubljanskem Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib? »Razlika je v obremenitvi narave,« odgovarjajo na zavodu. Vsi temu ne verjamejo.