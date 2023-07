Čedalje več organizacij se zbiranja dela dohodnine loteva sistematično in za to porabi opazen del razpoložljivih sredstev. Velike spremembe se zato dogajajo tudi med večjimi prejemniki in letos bo največ prejelo društvo, ki promovira defibrilatorje. Še lani so z naskokom največji znesek podarjene dohodnine prejeli Rdeči noski, ti bodo letos prejeli okoli desetino manj kot lani. Model aktivnega zbiranja dohodnine je še bolj uspešno uporabilo društvo za srčno-žilne bolezni AED, ki bo letos prejelo kar petkrat večji znesek kot lani. Finančna uprava bo septembra razdelila več kot 13 milijonov evrov, kolikor so zavezanci za dohodnino opredelili za podaritev od obračunov za lani.