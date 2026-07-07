Domači sodnik

Svetovno prvenstvo v nogometu marsikje po svetu kroji dnevni utrip, toda ob začetku četrtega tedna mundiala je Svetovna nogometna zveza (Fifa) ob jasnem vplivu ameriškega predsednika Donalda Trumpa poskrbela za škandal, kakršnega v vsej dolgi zgodovini prvenstev še ni bilo. Preprosto je izničila kazen za ameriškega reprezentanta Folarina Baloguna, ki je na tekmi šestnajstine finala z BiH prejšnjo sredo prejel rdeč karton in bi tako moral na naslednji tekmi prisilno počivati.