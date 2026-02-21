Edina smer

»Kar delamo, je preprosto mir – beseda, ki jo je enostavno izgovoriti, a težko uresničiti,« je ameriški predsednik Donald Trump začel prvo zasedanje Odbora za mir, posvečeno končanju vojn v Gazi in drugod po svetu. »Nič ni cenejšega od miru, vojne so drage,« je napovedal deset milijard dolarjev, ki jih bodo ZDA namenile za Odbor, še več bodo prispevali drugi. V washingtonski dvorani so bili zbrani predstavniki skoraj petdesetih držav.

»Pomirili smo osem vojn in kmalu bomo deveto,« je Trump nagovoril voditelje Armenije in Azerbajdžana, Pakistana in Indije, Kambodže in Tajske, Kosova in Srbije ter drugih držav, ki so po njegovih grožnjah s carinskimi udarci pomirile svoje spore. Rusko vojno v Ukrajini je znova razglasil za najtežje rešljiv konflikt, navzoče pa so najbolj zanimali njegovi načrti za Iran. V regiji je republikanec nakopičil najmočnejše vojaške sile po iraški vojni. Navzočim na Inštitutu Donalda J. Trumpa za mir, prej imenovanem Ameriški inštitut za mir, je odločitev o napadu na Iran napovedal za prihodnjih deset dni.