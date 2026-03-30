Ena skrb manj

Nika Prevc je najboljšo sezono v svoji karieri končala z novo imenitno zmago na domači tekmi v Planici. S prednostjo 17,2 točke je premagala Norvežanko Eirin Mario Kvandal, ki je osvojila mali kristalni globus v poletih. Na tretji stopnički je bila Japonka Nozomi Marujama. Po velikih težavah, ki jih je imel na moštveni tekmi, na kateri se je dvakrat za las izognil padcu, se je Domen Prevc čez noč vendarle umiril in se zbral za sklepno dejanje sezone svetovnega pokala v dolini pod Poncami. Na zadnji tekmi je poletel do drugega mesta in tako ponovil svoj lanski izkupiček na letalnici bratov Gorišek.