Finančni ministri Unije so sredi novembra dosegli dogovor o hitrejši odpravi carinske izjeme za pošiljke do 150 evrov, kar bi se lahko zgodilo že prihodnje leto, saj je lani v EU prispelo kar 4,6 milijarde paketov majhnih vrednosti.

Evropski komisar Valdis Dombrovskis opozarja, da se trend uvoza prek platform, kot sta Temu in Shein, »dramatično povečuje«, zato Bruselj načrtuje uvedbo carine in morebitne posebne pristojbine za manjše pakete, s čimer bi zaščitili domače trgovce pred nelojalno konkurenco in preprečili vstop izdelkom, ki po ugotovitvah inšpektorjev pogosto ne dosegajo varnostnih standardov.