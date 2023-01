Finance na vidiku

»Zelo dobro se zavedam odgovornosti, ki sem jih prevzel z nastopom funkcije finančnega ministra,« zatrjuje Klemen Boštjančič, ki ga v minulih dneh ob plačnem stampedu, sproženem po parcialnih dogovorih o povišanju plač, marsikdo pogrešal.

Koaliciji je predstavil stanje javnih financ, ki ni zavidljivo. Tudi trije njegovi predhodniki, Mitja Gaspari, Dušan Mramor in Janez Šušteršič, ki smo jih prosili za oceno aktualnih razmer, so zaskrbljeni. Vladna ekipa se po Boštjančičevih besedah zaveda, da je izboljšanje stanja mogoče pričakovati, če bodo sprejete strukturne reforme in če bo ključna sestavina vseh ukrepov njihova javnofinančna vzdržnost.