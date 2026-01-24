Čeprav ima Slovenija že nekaj časa rekordno nizko stopnjo brezposelnosti, država še vedno spodbuja zaposlovanje ljudi brez dela. Letos bo za aktivne politike zaposlovanja po podatkih zavoda za zaposlovanje samo v državnem proračunu predvidenih 36,5 milijona evrov, iz evropskih in drugih virov pa še skoraj 40 milijonov evrov, skupaj torej kar 76,6 milijona evrov. Na ministrstvu za delo pojasnjujejo, da med brezposelnimi ostajajo težje zaposljive skupine brezposelnih, ki potrebujejo več spodbud.