Tri tedne po tragediji v Novem mestu se je na poslanskih mizah znašel Šutarjev zakon, ki ga je vlada spisala za, kot je večkrat poudaril premier Robert Golob, večjo varnost ljudi in zaščito žrtev. Koalicijski stranki Gibanje Svoboda in SD sta vložili amandmaje k skoraj vsem členom predloga, nekatere celo še med sejo. Čeprav so izbrisali nekaj delov, do katerih so bili predstavniki strokovne javnosti in civilne družbe najbolj kritični, še vedno obstaja možnost ustavne presoje zakona.