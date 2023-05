Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ima več somišljenikov v poslanski skupini Gibanja Svoboda, nekateri pa so že začeli ugibati, ali se je morda že začel nakazovati zametek nove poslanske skupine v državnem zboru. Dodatni »upor« proti kolegom v vodstvu stranke kaže tudi njena odločitev, da ni prekinila sodelovanja z enim svojih sodelavcev v kabinetu predsednice državnega zbora, ki je moral iz stranke pred kratkim oditi. Zaradi intervjuja, zelo kritičnega do dogajanja v Gibanju Svoboda. Urška si ne pusti vzeti hlač, ali bodo to postale hlače nove politične skupine, pa je še vprašanje.