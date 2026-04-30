Izhod v sili

Evropejci drugič v petih letih plačujejo odvisnost od uvoženih fosilnih goriv, opozarjajo v evropski komisiji. Njena predsednica Ursula von der Leyen je pri tem pozvala k pospešitvi prehoda na domače, čiste energije: »To nam bo dalo energetsko neodvisnost in varnost, s čimer bomo lažje preživeli geopolitične nevihte.« Težava je, da bi Evropa pri hitrem energetskem prehodu še bolj spolzela v odvisnost od Kitajske, daleč najpomembnejše proizvajalke baterij, čistih tehnologij in ključnih kritičnih surovin.