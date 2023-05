Javni prevoz

Z začetkom prihodnjega meseca bo za prometno politiko pristojno ministrstvo za okolje, podnebje in energijo uvedlo enotno vozovnico za integrirani javni potniški promet (IJPP) in za vse potnike cenovno ugodne dnevne, tridnevne, tedenske, mesečne in letne vozovnice Slovenija. Nove vozovnice za zdaj ne bodo veljale za javni mestni avtobusni promet, so pa na ministrstvu zatrdili, da bo mestni promet vključen z zamikom, tako kot je bil z zamikom uveden tudi pri brezplačnih vozovnicah za upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane.