Slovenci smo svoje zadovoljstvo z medosebnimi odnosi na lestvici do deset letos ocenili z oceno 8,6, kar nas je poleg Avstrije in Malte uvrstilo prav na vrh zadovoljnih Evropejcev.



V povprečju, ko pretehtamo zmage in izgube – zlasti osebni porazi in izgube imajo na naše dojemanje preteklega leta dosti močnejši vpliv kot zmage –, vseeno lahko rečemo, da je bilo 2019 dobro leto. A naj bo 2020 boljše leto!