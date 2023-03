Jezikovna integracija

Po pojasnilu Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Filozofski fakulteti je vstopna raven A1 najnižja prepoznavna raven vseevropskega dokumenta, ki jezikovno znanje v tujem jeziku opisuje na šestih glavnih ravneh: »V grobem to pomeni, da oseba na tej ravni razume in uporablja pogoste vsakodnevne izraze in zelo osnovne besedne zveze, namenjene za zadovoljevanje konkretnih potreb. Predstaviti zna sebe in druge ter spraševati in odgovarjati na osebna vprašanja, na primer, kje živi, o osebah, ki jih pozna, in o stvareh, ki jih ima.« Mama na tej ravni ne bo mogla slediti roditeljskemu sestanku, bo pa vedela, kaj ima njen otrok jutri na urniku in kaj mora spakirati v torbo, so ponazorili.