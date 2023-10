»Skoraj v vseh poklicih primanjkuje delavcev za zaposlitev,« pravijo na zavodu za zaposlovanje. Podjetja jih zato vse več iščejo v tujini. Največ tuje delovne sile še vedno prihaja iz držav nekdanje Jugoslavije, a povečuje se tudi število delavcev z drugih trgov, tudi azijskih. Da bi pritegnili delavce za zaposlitev pri nas, je zavod za zaposlovanje v zadnjem obdobju organiziral dve predstavitvi slovenskih delodajalcev v Makedoniji ter štiri v Bosni in Hercegovini (BiH). Prvih predstavitev se je udeležilo 3500 tamkajšnjih iskalcev zaposlitve, drugih pa 4300. Na zavodu zato ugotavljajo, da kadrovska bazena v Makedoniji in BiH še nista izpraznjena, a odpirajo se tudi drugi. Julija je bilo pri nas zaposlenih več kot 500 Indijcev, več kot 200 Tajcev, 180 Nepalcev in skoraj 130 Filipincev.