Kadrovanje od doma

V Sloveniji se je lani na domu šolalo 696 otrok, a se po nedavnih zakonskih spremembah ta oblika izobraževanja sooča z velikimi izzivi. Nova zakonodaja od učencev zahteva opravljanje izpitov iz vseh predmetov, kar je po mnenju staršev in nekaterih izvajalcev, kot je zavod Feniks, ogrozilo bistvo šolanja na domu.

Zaradi povečanega števila izpitov, ki jih nekateri primerjajo s fakultetnimi obveznostmi, se predvsem starejši otroci vračajo v redne šolske klopi. Starši so zaradi sprememb napovedali ustavno pritožbo, saj menijo, da so njihovi otroci postavljeni v neenakopraven položaj.