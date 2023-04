Kaj pa zdaj?

Tako bi zajeli približno še pet odstotkov zavarovancev, ki dopolnilnega zavarovanja trenutno ne plačujejo in s tem vsaj začasno ohranili višino trenutnega zneska dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pa bo to dovolj? Dolgoročno zagotovo ne, nujna je napovedana reforma.

»Preprečili bomo podražitve in dobičke iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Do konca leta 2024 pa bomo preoblikovali financiranje celotne zdravstvene blagajne, da bo bolj solidarno in pravično,« je ob predstavitvi predloga napovedal predsednik vlade Robert Golob in dodal, da bo vlada v prihodnjih desetih dneh pripravila še uredbo o zamrznitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja do 1. septembra, ko naj bi začela veljati sprememba, »da eliminiramo privatni interes iz tega dela zdravstvenega sistema«.