Mladi pred volitvami

»Politiki se premikajo od enih volitev do drugih in razen med kampanjo pozabljajo na množico,« je na vprašanje, ali politične stranke »pozabljajo« na mlade oziroma se nanje spomnijo zgolj pred volitvami, odgovoril 24-letni študent fakultete za šport. Da so mladi lahko jeziček na tehtnici, je pokazal referendum za vodo, pred katerim se je zelo aktiviralo mlado volilno telo.

Na parlamentarnih volitvah leta 2022 je bila med štirimi starostnimi skupinami udeležba najmanjša med volivci, starimi od 18 do 30 let, in sicer 62,7-odstotna pri 70-odstotni volilni udeležbi. V raziskavi o digitalni zrelosti mladih, v kateri sta dr. Katja Koren Ošljak in dr. Anamarija Šiša raziskovali tudi prakse informiranja mladih med 16. in 24. letom, se je izkazalo, da pri mladih informiranost deluje kot vrednostni kriterij oziroma merilo relevantnosti, s katerim utemeljujejo, kaj je pomembno vedeti ali o čem je dobro biti obveščen.