Osvoboditelj

Izraelsko-ameriški napad na Iran je – predvidljivo – povzročil učinek domin. Iranski povračilni ukrepi so obsežni. Zajeli so tako rekoč celotno regijo. Teheran pa je izstrelil rakete in brezpilotne letalnike proti zalivskim državam.

Izraelska vojska je bombardirala položaje Hezbolaha v Libanonu, potem ko se je skrajno šiitsko gibanje pridružilo iranskim povračilnim napadom na Izrael.

Za zdaj nič ni kaže, da bo vojna kratka oziroma da bo ZDA in Izraelu po hitrem postopku uspelo strmoglaviti režim, ki Iranu vlada že pol stoletja.