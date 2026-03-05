Vladno sporočilo turistom

Prva skupina slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na Bližnjem vzhodu, je včeraj zvečer vendarle prispela na letališče na Brniku. Popoldne je iz Dubaja v Združenih arabskih emiratih (ZAE) proti meji z Omanom krenila še druga skupina, njihov polet je bil predviden za včeraj zvečer. Na seznamu prihodov na letališče Brnik sta bila včeraj dodatna tudi leta družbe Flydubai iz Dubaja s pristankoma ponoči, kar kaže, da se morda le vzpostavljajo komercialne povezave.

Letalo s prvimi potniki z Bližnjega vzhoda smo pričakovali včeraj zgodaj zjutraj, a se je dan prej zapletlo, saj letalo družbe Jordan Aviation ni dobilo dovoljenja za pristanek v Maskatu. Po urah negotovosti (in nekaj slabe volje) je 140 potnikov (prednost so imeli otroci s starši, starejši in bolni) dopoldne vendarle izvedelo, da bodo poleteli proti Ljubljani s postankom v jordanski Akabi. Z urada vlade za komuniciranje je prispelo skromno sporočilo: »Prva skupina slovenskih državljanov je iz Maskata poletela domov. Evakuacija preostalih državljanov poteka po načrtih in ob upoštevanju nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji.«