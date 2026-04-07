Hrana na kredit

Zaprtje Hormuške ožine, skozi katero poteka tretjina svetovne trgovine z nafto, petina z zemeljskim plinom in tretjina z mineralnimi gnojili, je že v prvem mesecu ameriško-izraelskih napadov na Iran cene surovin pognala v nebo. To so tudi pomembne vhodne surovine za proizvodnjo hrane, zaradi česar je pričakovati zvišanje cene hrane, manjšo kmetijsko pridelavo in slabšo prehransko varnost držav, ki so že sicer najbolj ranljive.

Podražitve dušikovih gnojil in motnje v dobavi bodo zmanjšale pridelek koruze, ocenjuje Boštjan Ferenčak s kmetijsko-gozdarske zbornice. V Panviti, drugem največjem kmetijskem podjetju v državi, ne pričakujejo manjšega obsega pridelave, a zaradi podražitev vhodnih surovin napovedujejo podražitve poljščin in mesa. Podražitve izdelkov zaradi višjih cen embalaže, energentov in vhodnih surovin napovedujejo tudi v Mlinotestu.