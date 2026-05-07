Naše nevarne gore

Gorska reševalna služba Bohinj je na praznik dela na pomoč priskočila slabo pripravljenemu pohodniku na območju Dednega polja. Mladi moški iz Češke se je v gorah izgubil in ni našel poti nazaj na izhodišče. Pripadniki GRS Bohinj so ga varno pospremili v dolino. To je le eden od primerov, s katerimi so se v zadnjih dneh ubadali gorski reševalci.

V prvi četrtini leta je Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) posredovala v 159 intervencijah, med gorskimi nesrečami pa se je doslej ena potrjeno končala s smrtnim izidom. Marca se je v eni od zasneženih grap Begunjske Vrtače smrtno ponesrečil 42-letni pohodnik iz Krope. Lani je bilo v prvih štirih mesecih evidentiranih 118 nesreč, leto prej pa 121, kar pomeni, da se je število intervencij letos povečalo za tretjino, nesreče pa so se po podatkih GRZS zgodile na težko dostopnih terenih.