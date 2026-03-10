Naftni ples

Napad na Iran ima lahko podobne posledice, kot jih je imela leta 2022 ruska agresija na Ukrajino. Tokrat, vsaj za zdaj, sodeč po zagotovilih evropske politike, ni pričakovati motenj oskrbe. Toda če se bodo ohranile visoke cene energentov, se bodo podražitve razširile na druge izdelke, predvsem živila in podobne izdelke, kjer so marže razmeroma nizke.

Država je včeraj ublažila podražitev izdelkov iz nafte, toda če se razmere na Bližnjem vzhodu ne bodo umirile, bo ob naslednji spremembi podražitev občutnejša.

Ko so se pred štirimi leti podražili izdelki iz nafte in zemeljski plin, se je inflacija v Slovenji v enem letu z meje dveh odstotkov povzpela na 11 odstotkov. Naraščanja cen energentov je bilo takrat postopnejše, kot je zdaj. Toda visoka inflacija se je ohranila še dve leti po umiritvi cen pogonskih goriv. Kljub delnemu znižanju cen energentov pa so se višje cene večine drugih izdelkov ohranile. Tudi zato, ker so inflacijski pritiski sprožili rast plač.

Tudi zato države EU skušajo čim bolj omejiti vpliv borznega skoka cen nafte in plina. Evropska komisija zagotavlja, da je oskrba z energenti v EU zagotovljena. Toda iz Bruslja prihajajo tudi opozorila, da lahko spopad povzroči stagflacijo – rast cen ob gospodarskem zastoju. Ob rasti cen pogonskih goriv tudi na ameriških črpalkah in padanju borzni tečajev postaja zaustavitev spopadov vse pomembnejše tema svetovne politike.