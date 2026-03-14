Politiki v naši hiši

V medijski hiši Delo smo pred prihajajočimi volitvami gostili soočenje predstavnikov političnih strank, ki se potegujejo za podporo volivcev. O ključnih vprašanjih države, od gospodarstva in socialne politike do varnostnih izzivov, so razpravljali Luka Mesec (Levica in Vesna), Vladimir Prebilič (Prerod - stranka Vladmirja Prebiliča), Senko Pličanič (Demokrati Anžeta Logarja), Janez Cigler Kralj (Skupna lista NSi, SLS in Fokus), Alenka Bratušek (Gibanje Svoboda) in Jernej Štromajer (SD).