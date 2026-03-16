Jezikovno gostoljubje

Predvsem zaradi naraščajoče rabe angleščine, ki jo prinašata globalizacija in vse večji obisk tujih turistov, je javna raba slovenščine na preizkušnji. Medtem ko lastniki poslovnih obratov morda menijo, da bodo tako bolj moderni in bodo bolj ugajali strankam, ali pa preprosto niso dovolj seznanjeni s pravili, stroko – pa ne le nje – skrbi, da kljub zakonski zahtevi o dvojezičnosti kršitve ostajajo nekaznovane. Rešitvi bi lahko bili dve: poostren in dosleden nadzor ter sprememba zakona tako, da v njem ne bo lukenj.