Velik del volišč je na sedežih upravnih enot, v prestolnici pa za 14 volilnih okrajev z območja Ljubljane poteka predčasno glasovanje na eni lokaciji, v dvorani Stožice. Predčasno bo mogoče glasovati še danes in jutri, in sicer med 7. in 19. uro. Včeraj je glas že oddala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in pozvala k visoki udeležbi na volitvah. »Z visoko volilno udeležbo pokažimo, da imamo svojo državo radi in da si bomo usodo krojili sami,« je povedala.