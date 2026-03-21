Za gorivo gre

Na nekaterih bencinskih črpalkah je zaradi povečanega povpraševanje tudi včeraj zmanjkovalo goriva, predvsem dizla, zaradi česar je vlada sklenila sprostiti uporabo dela varnostnih zalog naftnih derivatov. Sprostila je tudi cene pogonskih goriv ob avtocestah, ki so se tako zvišale. Finančni minister Klemen Boštjančič je ob negotovosti s trajanjem vojne na Bližnjem vzhodu in omejenih zmogljivostih za sprotno oskrbo bencinskih servisov po državi zato pozval k odgovornemu ravnanju naftnih trgovcev, logistov in potrošnikov. Napovedal je tudi spremljanje učinka sprostitve cen goriva na avtocestah.