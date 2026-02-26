Trumpov govor

»Naša država je večja, boljša, bogatejša in močnejša kot kadarkoli,« je v prvem govoru o stanju države v drugem mandatu povedal ameriški predsednik Donald Trump. »Bomo pa še boljši in to je zlato obdobje Amerike!« je dodal. Govor je potekal v znamenju dosežkov doma in po svetu, kakor jih vidi 47. predsednik, še posebej v gospodarstvu in državni varnosti. V veliko dvorano predstavniškega doma so prišli senatorji in predstavniki ljudstva – razen nekaj deset demokratskih kongresnikov, ki so bojkotirali govor.