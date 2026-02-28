  • Delo mediji d.o.o.
    Bralna evolucija

    Branja ne razumemo zgolj kot pridobitve posameznika, ampak kot strateško državno vprašanje in tudi izziv civilne družbe.
    KARIKATURA: Marko Kočevar 
    KARIKATURA: Marko Kočevar 
    Marko Kočevar
    28. 2. 2026 | 05:55
    Branje sodi med osnovne spretnosti, z njim se srečamo že takoj ob vstopu v šolski sistem in ga nato vse življenje razvijamo. A ker je to praksa, ki zahteva določen napor, ga je treba z vsako novo generacijo privzgajati. Če se je nekoč branje razumelo skoraj izključno kot del obvezne opreme funkcionalnega posameznika, se zdaj slika v novi luči, saj živimo v časih, ko sta kritično mišljenje in sposobnost prepoznave lažnih informacij postala stvar nacionalne varnosti.

    To pomeni, da branja ne razumemo v veliki meri zgolj kot pridobitve posameznika, ampak kot strateško državno vprašanje in tudi izziv civilne družbe. Navedeno je del vsebine Manifesta o branju za 21. stoletje, ki ga bodo ob prihajajočem nacionalnem dnevu branja 5. marca predstavili Miha Kovač, Kozma Ahačič, Metka Kostanjevec in Sabina Fras Popović.

    Branje kot strateško državno vprašanje seveda zahteva vključitev vrste izobraževalnih, znanstvenih, kulturnih in gospodarskih ustanov ter tudi medijev. Prva večja streznitev o resnosti problema je prišla leta 2023 s poraznimi rezultati mednarodne raziskave Pisa o bralni pismenosti petnajstletnikov, po kateri se je Slovenija znašala na repu držav OECD. Dodatni izziv je spoznanje, da so majhni jeziki še posebej ogroženi, saj sodobni modeli umetne inteligence v druge jezike prenašajo angleško sintakso in semantiko. Obstaja tudi tesna povezava med bralnimi navadami in stopnjo demokratičnosti družbe.

    branje knjiga bralna pismenost bralna kultura karikatura

