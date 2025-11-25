Knjige naše drage

Na 2200 kvadratnih metrih površin Gospodarskega razstavišča v Ljubljani je včeraj dopoldne zaživel največji knjižni dogodek v državi, ki bo tokrat prvič daljši za en dan. Na njem se predstavlja 114 razstavljavcev, popestrilo pa ga bo kar približno tristo dogodkov. Mesto v gosteh je tokrat Celje, ki je pred kratkim prejelo naslov Unescovo kreativno mesto literature, država v fokusu pa Madžarska, ki se ponaša z letošnjim Nobelovim nagrajencem za literaturo Lászlom Krasznahorkaiem.