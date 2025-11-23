Knjižnica je ustanova, ki zbira, hrani in izposoja knjige, pomeni pa lahko tudi sistematično urejeno zbirko knjig in prostor ali stavbo, kjer so shranjene take zbirke (SSKJ2). Besedo knjižnica, ki je besedotvorno gledano izpeljanka, dobimo po besedotvorni verigi knjiga → knjižen → knjižnica.

V slovenščini poznamo v istem pomenu tudi tujko biblioteka, ki je besedotvorno gledano zloženka, tvorjena iz grških besed biblíon 'list papirja, knjiga' in thḗkē 'shramba' (SES).

Teden, ki se bo kmalu sklenil, je teden splošnih knjižnic: v teh dneh se po knjižnicah po vsej Sloveniji vrstijo dogodki, s katerimi želijo knjižničarji opozoriti na pomen in razširjenost obiskovanja splošnih knjižnic ter poudariti njihovo vlogo kot dostopnih, zaupanja vrednih in vključujočih prostorov znanja, kulture in povezovanja, v katerih se spodbujajo bralna kultura, pismenost, socialna vključenost, aktivno državljanstvo in kakovost življenja.

Beseda knjižnica v slovarjih na portalu Fran.

Knjižne navdušence, ki se bodo v naslednjih tednih podajali čez mejo na izlet ali po nakupih, vabim, da obiščejo tudi katero od slovenskih knjižnic v zamejstvu. Ker sem sama Slovenka iz Italije, najtopleje priporočam obisk Narodne in študijske knjižnice (NŠK).

Glavni oddelek je v Trstu na Ulici svetega Frančiška, v Gorici pa deluje Knjižnica Damirja Feigla, ki domuje v Trgovskem domu, v velikih prenovljenih in lično urejenih prostorih, kjer se lahko obiskovalci potopijo v branje in odkrivanje knjižne, kulturne in znanstvene dediščine Slovencev v Italiji.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Nina Pahor.