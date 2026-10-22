Konec skrbi

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Smučarske vozovnice so večinoma že na voljo v predprodaji, smučarski centri pa se nadejajo, da bodo zimsko sezono lahko začeli konec novembra ali v prvih dneh decembra, če bo vreme to dopuščalo pa še prej. Vijuganje po belih strminah bo letos večinoma malenkost dražje kakor lani, na enem smučišču pa celo cenejše.
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