Uspejo potrpežljivi in vztrajni, drugi pa ne. Ta misel je zapisana na spletni strani stranke SDS, ki ji res ni mogoče očitati pomanjkanja vneme za akcijo. To kaže tudi na terenu, kjer poteka plakatna akcija, ki si jo je stranka v zadnjih letih omislila že nekajkrat. Plakati SDS so v osnovi enaki, so pa bili v določenih delih prilagojeni okolju, v katero so postavljeni. Na Primorskem, od koder je doma predsednik vlade Robert Golob, je bilo tako na primer opaziti plakate z napisom »Čao, Robert«.