Lepo po vrsti

Državni zbor je potrdil odloke za razpis posvetovalnih referendumov o obravnavi ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah ter o gojenju in posedovanju konoplje za medicinsko in omejeno osebno uporabo.

Kot datum izvedbe je določen 9. junij, ko bodo tudi evropske volitve, za kar so si prizadevali v največji stranki Gibanju Svoboda. Stisnjenih zob je predlog podprla tudi Levica, v SD so se vzdržali, v SDS in NSi pa so izvedbi nasprotovali.