Razrešeni v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav bo posle in ključe pisarne danes predal svojemu nasledniku Senadu Jušiću, ki ga je včeraj na predlog notranjega ministra Boštjana Poklukarja imenovala vlada.

Jušić, ki javnosti ni znan, je bil do imenovanja zaposlen v službi generalnega direktorja Policije, in sicer v sektorju za razvoj in druge sistemske naloge. Po Poklukarjevih besedah je karierni policist, na njegov predlog je vlada imenovala še nekaj novih ljudi na ministrstvu oziroma v njegovi sestavi.