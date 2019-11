Macronova stališča

Francoski predsednik Emmanuel Macron rad razburja s svojimi stališči. Namesto da bi se najprej pogovoril s svojimi partnerji, jim vsiljuje svoj tempo oziroma najprej nekaj reče, potem pa šele o tem razmisli, so pred dnevi moževali analitiki na spletišču France 24. Njegova izjava, da je Nato doživel »možgansko smrt«, vsekakor sodi v to kategorijo »macronizmov«. A tudi če bi ta njegova trditev držala, je k njej vsekakor treba dodati ugotovitve znanstvenikov, da možganska smrt še ne pomeni, da je tisti, ki jo je doživel, tudi res mrtev. Lahko je šele na poti na oni svet, lahko pa tudi ne.



Izjavo francoskega predsednika zato lahko razumemo prej kot nekakšno pohvalo severnoatlantskemu zavezništvu, saj priča, da kljub dvomom številnih to možgane vsaj ima oziroma jih je imelo, čeprav ti niso več med živimi. Hkrati pa glede na sedanje stanje v Natu prav Macron dokazuje, da vsaj v eni njegovi članici še deluje »podstrešje« – kljub dejstvu, da so voditelji drugih partneric dokazovali nasprotno, saj so kar tekmovali, da bi odvrgli njegovo diagnozo.